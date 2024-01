Calciomercato Serie A / Doppio colpo per il Monza che prende Zerbin e Popovic. Matias Vina saluta l’Italia e va al Flamengo

Il mercato, giunti al 22 gennaio, è sempre più caldo. La sessione si chiuderà il 31 gennaio. Doppio colpo in entrata per il Monza di Galliani, allenato da Palladino. In arrivo due giocatori in prestito. Il primo è Alessio Zerbin, attaccante esterno classe 1999 del Napoli. Il secondo è il classe 2006 Matija Popovic, che a giugno sarà del Napoli. Il serbo era destinato al Milan. Entrambi i giocatori erano nel mirino del Frosinone. Galliani ha messo gli occhi anche su Milan Djuric, gigante dell’Hellas Verona.

Matias Vina saluta l’Italia

Matias Vina, esterno sinistro della Roma, lascia l’Italia. L’uruguaiano va in Brasile, al Flamengo. Operazione conclusa per 8 milioni di euro più 1 di bonus. L’ex Palmerais era costato 13 milioni ai giallorossi. In questa stagione, ha giocato in prestito al Sassuolo.

Baez in uscita

Jaime Baez, attaccante del Frosinone, è in uscita. L’ex Cremonese piace al Venezia in Serie B e potrebbe salutare a breve. Su di lui c’è anche il Catanzaro.

Il Cagliari vuole Ndour

Anche il Cagliari di Ranieri si muove sul mercato. Gli isolani, hanno chiesto al PSG in prestito Cher Ndour, classe 2004 ex Benfica. Nato a Brescia, è un centrocampista italiano.

Niente Ceesay per il Verona

Era tutto fatto con il Malmo, ma l’affare è saltato. Joseph Ceesay, esterno destro svedese, aveva già anche fatto le visite mediche. Sempre in casa Verona, Henry è in uscita. Sull’attaccante ci sono Cremonese, Genoa e Palermo. Le aquile rosanero sono anche su Venuti, ex Fiorentina adesso al Lecce.