Tutto su Owen Wijndal, esterno olandese di proprietà dell’Ajax, al momento in prestito all’Anversa in Belgio

Owen Wijndal nasce a Zaandam il 28 novembre 1999. Si tratta di un terzino/esterno sinistro, di piede mancino. Olandese, è di proprietà dell’Ajax, ma adesso è in prestito all’Anversa. Giocatore veloce, abile nel fornire assist. Alto 1,76 m, è massiccio e vince spesso i contrasti. In campo, ha un grande temperamento. Può giocare sia in una difesa a 4, che come esterno alto in un centrocampo a 5. Possiede anche la cittadinanza del Suriname. Muove i suoi primi passi nell’Haarlem e nello Zaandam. Nel 2010 passa nelle giovanili dell’AZ Alkmaar, dove fa tutta la trafila. Proprio qui esordisce in Eredivisie, il 4 febbraio 2017. Diventa presto un punto fermo dell’AZ: 143 partite, con 4 gol e 27 assist. Nelle sue 5 stagioni all’AZ, ha conquistato la Nazionale Olandese, con la quale vanta 11 presenze.

Il passaggio all’Ajax

Nell’estate del 2022, l’Ajax decide di puntare su di lui. Viene preso per una cifra di 10 milioni di euro. Nella stagione 2022/2023, per lui, 28 partite e 5 assist. Proprio con l’Ajax, esordio in Champions League. Il 5 settembre 2023, passa in prestito all’Anversa. Adesso milita in Jupiter Pro League, la massima divisione belga.

La Juventus e il Real Madrid

In passato, su di lui c’è stata anche la Juventus. Nel marzo del 2022, infatti, i bianconeri avevano messo gli occhi su di lui. Mino Raiola, il suo ex procuratore, l’aveva anche proprosto al Real Madrid. Poi però, fu l’Ajax a prenderlo dall’AZ. Vagnati è volato in Olanda per parlare con l’Ajax, poi lo ha visto dal vivo in Belgio.