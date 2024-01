Il Torino vuole piazzare l’ex SPAL e dopo le difficoltà con la Cremonese potrebbe riuscirci con i ciociari

Seck è in uscita dal Torino e questa non più una notizia. Chiuso col nuovo sistema di gioco e con le vicende personali che hanno minato il rapporto con la tifoseria, Demba Seck è a caccia di una nuova destinazione da cui ripartire. Nelle ultime ore c’è da registrare un interesse del Frosinone: saltato il trasferimento alla Cremonese, ora per l’attaccante – ancora a quota zero gol in Serie A – si apre la possibilità di accasarsi nella squadra di Di Francesco.

Seck fuori dal progetto

Seck negli ultimi mesi ha visto pochissimo il campo, anche a causa del passaggio al 3-4-1-2 optato da Ivan Juric dopo una prima parte di campionato tutt’altro che brillante del Torino (sia per quanto riguarda i risultati che le prestazioni). Ma dietro alla probabile partenza del senegalese ci sono anche le ormai note vicende extracalcistiche: dalle gravissime accuse ricevute da parte di alcune ragazze con cui si è frequentato in passato all’incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze, alle 3 del mattino che ha fatto storcere il naso in società, tanto che per Seck era arrivata una multa visto anche l’orario.

Occasioni fallite

Questo non ha fatto altro che accelerare le operazioni: Seck vuole più spazio, il Torino al momento non è in grado di darglielo. E a dire il vero quando ha avuto l’occasione, l’attaccante non è mai riuscito a convincere davvero l’allenatore. Juric lo ha sempre tenuto in grande considerazione ma adesso la soluzione inevitabile sembra essere la sua partenza.