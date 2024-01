Calciomercato Torino / L’attaccante a breve firmerà con la società ciociara: si trasferisce con la formula del prestito

Demba Seck sta per lasciare il Torino: l’accordo per il suo passaggio in prestito al Frosinone è stato trovato e nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato. A darne conferma è stato anche il dt della società ciociara, Guido Angelozzi, ai microfoni di Sportitalia: “Martedì farà le visite mediche. Lo volevo prendere la scorsa estate, ci credo molto e ci darà una mano per raggiungere la salvezza”. Seck alla corte di Eusebio Di Francesco spera di trovare più spazio di quanto ne abbia avuto con Ivan Juric in questi anni per cercar di affermarsi in Serie A, cosa che non è riuscito a fare nei due anni trascorsi indossando la maglia del Torino.

Calciomercato Torino: le altre operazioni in uscita

La cessione di Seck sarebbe la seconda operazione in uscita del Torino in questa sessione di mercato, dopo che a inizio mese era stato ceduto in prestito Ange N’Guessan alla Ternana. Restando sul fronte delle uscite, il dt Davide Vagnati è impegnato anche in altre operazioni: deve prima di tutto trovare una nuova squadra a Nemanja Radonjic (il Maiorca lo vorrebbe in prestito secco mentre il Torino punta a inserire almeno una clausola per l’obbligo di riscatto se non venderlo addirittura a titolo definitivo), cercare di arrivare a un accordo per la cessione di David Zima con l’Amburgo, il club che più di tutti si sta muovendo per averlo. E poi ascolterà anche le eventuali offerti per Yann Karamoh. Nel frattempo Vagnati dovrà cercare di pensare anche al mercato in entrato, dove l’obiettivo è quello di prendere un terzino sinistro, un centrale di difesa se dovesse effettivamente partire Zima, e un attaccante.