Dopo Demba Seck il Torino sta cercando di piazzare anche Karamoh, che non trova spazio negli schemi di Juric

Prosegue senza sosta il calciomercato in uscita del Torino. Per Demba Seck al Frosinone si attende ormai solo l’ufficialità: il senegalese è partito per la ciociaria dove oggi, martedì 23 gennaio, sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con i giallazzurri. L’ex S.P.A.L. si trasferirà a disposizione di Eusebio di Francesco in prestito secco. L’operazione legata al trequartista non è però l’unica che Davide Vagnati sta conducendo per quel che riguarda le cessioni. Anche per Karamoh, infatti, si starebbe cercando una sistemazione.

Il futuro di Karamoh potrebbe essere lontano dal Toro

Sì perché l’ex Parma ormai non trova più spazio negli schemi di Ivan Juric. Il passaggio al 3-5-2 è stato fatale per l’ivoriano: se prima il numero 7 giocava poco, ora il nuovo modulo sembra avergli chiuso definitivamente le porte. Nelle ultime 8 gare l’allenatore croato gli ha concesso solamente 42′ minuti, dandogli spazio nel finale. Gli infortuni, poi, non lo hanno aiutato. Ultimamente Karamoh non ha passato un buon periodo sotto il punto di vista della forma fisica e gli acciacchi lo hanno ulteriormente condizionato. Vagnati spera di trovargli al più presto una sistemazione: nelle ultime ore Empoli e Lecce avevano sondato il territorio per l’attaccante. Da capire se quelli che sono stati dei semplici sondaggi possano trasformarsi in delle vere e proprie trattative. Con la maglia granata, dalla stagione 2022/2023, Karamoh è sceso in campo in 34 occasioni, collezionando solo 5 gol in 944′ minuti sul terreno di gioco. Nel 2023/2024 è ancora a secco di gol e assist, a testimonianza del momento negativo che il giocatore sta attraversando.