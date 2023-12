Nel corso dell’ultima conferenza stampa prima di Fiorentina-Torino, Ivan Juric ha ammesso di avere bisogno di un esterno mancino

Manca sempre meno a Fiorentina-Torino, gara che chiude il 2023 del Toro. Calcio d’inizio in programma venerdì 29 dicembre, alle ore 18:30, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Ivan Juric, come di consueto, ha presentato la gara in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati dall’allenatore croato, c’è stato anche quello sull’esigenza di un esterno di piede mancino. Questa volta, Juric non si è nascosto: “Sì, vorrei un esterno mancino. Prima mi andava bene averne uno di piede destro, per come giocavamo in attacco. Adesso, con i due attaccanti puri, mi viene voglia di avere un sinistro. Giocando così cambiano le cose. Lavoriamo con i ragazzi, per migliorare il cross con il sinistro”. La sessione di mercato si apre tra poco, Juric sarà accontentato?

Il cambio di modulo

In questa stagione, Juric è passato dal 3-4-2-1 al 3-5-2 (che diventa 3-4-1-2 in fase offensiva). Prima, con i due trequartisti, si poteva giocare anche con un destro a sinistra. Infatti, avendo Radonjic o Karamoh sullo stesso lato, la mancanza di un mancino si sentiva meno. Adesso però, con Zapata e Sanabria a riempire l’area di rigore, serve un mancino. Nel frattempo l’allenatore si arrangia come può.

Vojvoda lavora al Filadelfia

Vojvoda, il titolare sulla sinistra, si sta allenando al Filadelfia per migliorarsi. L’obiettivo è quello di crossare con il piede mancino. Queste le parole di Juric: “Sì, in allenamento si sta impegnando tantissimo nello stop e cross. Spero di vedere presto i frutti. Si ferma ogni giorno per venti minuti/mezz’ora per fare stop e cross”. Se ogni volta Vojvoda (o Lazaro) crossano con il destro, perdono uno o più tempi di gioco. Il risultato? I difensori si piazzano in difesa e le punte non sanno quando arriva il cross.