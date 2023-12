Il 18° turno di Serie A sarà ricco di scontri validi per l’Europa: da Juventus Roma fino a Fiorentina-Torino

Manca sempre meno alla 18ª giornata di Serie A, in cui il Torino di Ivan Juric affronterà la Fiorentina all’Artemio Franchi. Sarà una gara complicata per i granata visto il gran momento di forma degli uomini di Italiano, reduci da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare. Ma allo stesso tempo potrà essere una grossa opportunità per avvicinarsi alla zona Europa, che dista solo 4 punti. Ecco tutti gli scontri che interessano la qualificazione alle coppe del prossimo turno di Serie A.

Juventus-Roma è il match clou

Se il Toro vuole ambire a un posto in Europa dovrà necessariamente fare risultato a Firenze. La Roma di Mourinho, che occupa il sesto posto in classifica, sarà impegnata sul campo della Juventus. I giallorossi potrebbero perdere punti contro i bianconeri, che non perdono in Serie A dallo scorso 23 settembre. Il Napoli ospiterà invece il Monza. Gli azzurri stanno attraversando un momento di piena difficoltà, vista la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone e la disfatta dell’Olimpico, in cui sono stati espulsi Osimhen e Politano. Atalanta e Lazio ospiteranno rispettivamente Lecce e Frosinone. I salentini non perdevano in campionato dall’11 novembre: dalla gara contro il Milan erano infatti arrivati tre pareggi consecutivi e una vittoria. I giallazzurri non trovano invece la vittoria da quattro gare, reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus. Ultimo, ma non per importanza, il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù scenderanno sul campo dell’Udinese per provare a consolidare il quarto posto e continuare a sognare la Champions League. Gli emiliani stanno vivendo una stagione incredibile in cui hanno perso una sola gara, proprio all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Il Toro dovrà dunque giocare una grande partita contro gli uomini di Italiano per uscire indenne da un campo difficile.