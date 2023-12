Il Torino si prepara ad affrontare la Fiorentina nella 18ª giornata: ecco il rendimento in casa e fuori casa dei viola e dei granata

Prosegue il conto alla rovescia verso la 18ª giornata di Serie A. I granata si apprestano ad affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che occupa momentaneamente il il quinto posto in classifica a quota 30 punti. I viola sono in un ottimo momento e non perdono da più di un mese, dal 25 novembre contro il Milan. Per i toscani tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate di Serie A, che hanno contribuito i gigliati a portarsi a -1 dal quarto posto. Il Torino insegue in decima posizione, a 24 punti. Anche per gli uomini di Juric è un ottimo momento: i granata hanno centrato infatti quattro risultati utili consecutivi, senza perdere dalla gara contro il Bologna del 27 novembre. Ora si apprestano ad affrontare la Fiorentina in una gara che preannuncia spettacolo.

I numeri della Fiorentina in casa

La Fiorentina sta disputando un buon campionato all’Artemio Franchi, dove ha collezionato cinque vittorie in campionato contro Atalanta, Cagliari, Bologna, Salernitana e Hellas Verona, pareggiando contro il Lecce. Per un totale di 16 punti in 8 gare disputate. I viola sono riusciti a mettere a segno 14 reti, subendone 8. Un rendimento che, considerate soltanto le sfide giocate in casa, porterebbe la Fiorentina all’ottavo posto della graduatoria.

I numeri del Torino fuori casa

Fuori casa il Toro ha vinto due gare contro Salernitana e Lecce, pareggiando contro Monza e Frosinone. Nelle restanti quattro partite gli uomini di Juric non sono riusciti a collezionare punti. Un trend tutto sommato negativo rispetto all’andamento lontano da casa dei granata nelle ultime stagioni di Serie A. Il Toro, lontano dal Grande Torino, è riuscito a mettere a segno solo 6 reti, subendone 11.