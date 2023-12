Ivan Juric e il suo futuro al Torino: il contratto è in scadenza e il calciomercato invernale può incidere sulle sue decisioni

Quale sarà il futuro di Ivan Juric? In molti si fanno questa domanda, ma il suo futuro è tutto da decidere. Arrivato al Toro nella stagione 2021/2022, il croato aveva firmato un contratto di 3 anni. Contratto che scade proprio al termine di questa stagione. Il calciomercato invernale, che sta per aprirsi, può incidere sulle sue decisioni. La finestra di mercato si apre il 2 di gennaio e si chiude il 31 gennaio. Per sedersi sulla panchina del Torino anche nella prossima stagione, Juric deve rinnovare il contratto. La volontà ci dovrà essere da entrambe le parti. Negli ultimi due anni, con lui alla guida, il Toro (che prima era allo sbaraglio) è migliorato molto: ora però serve il salto di qualità. Una qualificazione in Europa, a fine anno, aumenterebbe le chance di rivederlo sotto la Mole il prossimo anno. Infatti il croato non adora stare nella zona grigia della classifica.

Le sue parole

Le sue parole sul suo futuro, sono state queste: “Fare 100 panchine in una squadra è una bella cosa, sono orgoglioso, contento di essere riuscito a durare così a lungo. Poi per il resto, il rinnovo, si vedrà più avanti”. Si tratta di un Juric che preferisce attendere, vedere cosa succede (anche sul mercato invernale), prima di prendere una decisione. Juric va anche convinto di poter fare di più in questa piazza.

Cosa serve sul mercato

La squadra ormai è costruita (più per il 3-4-2-1 che per il 3-5-2/3-4-1-2), ma alcuni ritocchi servirebbero. Radonjic gioca poco: sulla sinistra serve un esterno di piede mancino. Inoltre, non c’è un sostituto di Vlasic in mezzo al campo/sulla trequarti (Ricci può adattarsi). In difesa, con l’infortunio di Schuurs, potrebbe arrivare qualcuno. Il livello tecnico e qualitativo, soprattutto dei sostituti, va alzato se si vuole andare in Europa. Almenoché non ci fosse una situazione critica però, in passato, non ci sono mai stati tanti colpi.