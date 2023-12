Da quando Juric ha cambiato modulo, Vlasic non si tocca: in quella zona del campo serve un altro giocatore dal mercato

Ancora 4 partite e poi si sarà chiuso il girone di andata: Empoli, Udinese, Fiorentina e Napoli. Il mercato di riparazione si apre il 2 gennaio 2024 e si chiude il 31 gennaio 2024. Il Toro potrebbe sistemare alcune cose, non solo in entrata ma anche in uscita. Da quando Juric ha cambiato modulo, passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2 (che diventa 3-4-1-2 in fase offensiva), Nikola Vlasic è diventato ancora più importante. Dal mercato serve un vice Vlasic, un altro giocatore in quella zona di campo. Lui è un trequartista puro, quindi oltre che dietro alle punte, può anche giocare più basso dando una mano a centrocampo. Dopo un periodo buio, ad inizio stagione, il croato si è sbloccato deliziando contro Sassuolo e Atalanta. Il numero 16 sta interpretando molto bene il ruolo, ma ha bisogno di avere un sostituto adatto.

Gli altri candidati

Tutti gli altri giocatori, tranne Vlasic, hanno risentito del cambio modulo. Radonjic, tra comportamenti sbagliati e allenamenti sottotono, non è convocato da due partite. Farebbe comunque fatica a ricoprire quel ruolo. Seck e Karamoh non stanno trovando spazio. Karamoh è entrato bene contro il Frosinone, può essere il vice Sanabria. Uno che può essere adattato è Samuele Ricci, ma è più un centrocampista. Gli altri sono invece esterni d’attacco/trequartisti di velocità, più adatti a giocare larghi sulla fascia o al massimo come seconda punta più che come mezzali o trequartisti unici.

Sul mercato

Questa operazione può essere fatta anche senza la partenza di Radonjic. Per quanto riguarda invece gli altri reparti, in difesa Schuurs sarà fuori fino a fine anno. Non è da escludere quindi l’acquisto di un difensore, anche se la coperta è lunga: Buongiorno, Rodriguez, Djidji, Zima, Sazonov e N’Guessan. In porta, come affermato da Cairo, non ci saranno novità e si andrà avanti con i tre estremi difensori attualmente in rosa, ovvero Milinkovic-Savic, Gemello e Popa.