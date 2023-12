Calciomercato / The Sun lancia l’esclusiva: il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Alessandro Buongiorno

La notizia arriva dall’Inghilterra, in particolare è The Sun a scriverla. Secondo il quotidiano, il Chelsea avrebbe infatti messo gli occhi sul vice capitano del Torino, Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato, il club inglese avrebbe già fatto pervenire un’offerta al presidente Cairo di 21 milioni. Offerta che, sempre secondo The Sun, sarebbe stata rifiutata perché non ritenuta congrua rispetto al valore del difensore.