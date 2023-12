Calciomercato Torino / Cairo ha rivelato la presenza di una clausola per il prolungamento del contratto del centrocampista

Se c’è un giocatore a cui Ivan Juric in questo momento non vorrebbe proprio fare a meno è Karol Linetty. Il centrocampista polacco è ormai una certezza e, partita dopo partita, sta collezionando prestazioni positive in serie: non è un caso che una delle gare in cui il Torino ha sofferto maggiormente in mezzo al campo sia stata quella contro il Frosinone, ovvero il match che il numero 77 è stato costretto a saltare per squalifica.

Linetty sempre tra i migliori in campo

E pensare che la conferma di Samuele Ricci, l’arrivo di Adrien Tameze e la presenza in rosa di Ivan Ilic sembravano, a inizio stagione, togliere spazio a Linetty, che infatti nella prima parte di campionato ha visto di meno il campo. Tutto è cambiato dalla partita contro l’Inter in poi, quella che ha segnato anche la svolta alla stagione nonostante la sconfitta: Juric per la prima volta ha abbandonato il 3-4-2-1 e il Torino ha dato i primi segnali di ripresa. In quella gara il centrocampista era in campo dal primo minuto e lo è stato anche nelle settimane successive risultando spesso tra i migliori in campo nel Torino.

Calciomercato Torino: Linetty, la clausola per il rinnovo

Parlando di Linetty, c’è una buona notizia da sottolineare: il rinnovo del suo contratto, in scadenza al termine della stagione, è una formalità. Al termine della gara contro l’Empoli, infatti, il presidente Urbano Cairo ha rivelato che il Torino ha un’opzione per prolungare di un altro anno, alle stesse condizioni, il contratto del centrocampista. “Abbiamo questa operazione per diversi giocatori, Vojvoda, Zima e anche Linetty”, ha raccontato il massimo dirigente granata. Non c’è quindi fretta di trovare un accordo per un nuovo contratto: a fine campionato il Torino avrà la possibilità di prolungare in autonomia il legame con il calciatore polacco fino al 30 giugno 2025, poi ci sarà tutto il tempo per Davide Vagnati per trattare con il procuratore del giocatore un nuovo accordo. Come detto, questa è certamente una buona notizia, anche perché a fine stagione a parametro zero un giocatore che si sta rivelando così importante sarebbe stato davvero un grande peccato.