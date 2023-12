Calciomercato Torino / Gli acquisti ora non sono la priorità: rinforzi nel mercato di riparazione solo se ci saranno le occasioni giusti

“Dobbiamo essere contenti della squadra che abbiamo”, spiegava Urbano Cairo sabato sera, dopo il successo del suo Torino contro l’Empoli rispondendo a una domanda sulle eventuali mosse nel mercato di riparazione. Detto in altre parole, acquistare altri giocatori non è al momento una priorità per il presidente granata, soprattutto dopo le spese fatte in estate. Ma se ci dovesse presentare l’occasione giusta le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Torino: la situazione in difesa

Non ci saranno novità tra i pali, dove si continuerà con il terzetto di portieri formato da Vanja Milinkovic-Savic (che sta attraversando un buon periodo di forma), Luca Gemello e Mihai Popa. Difficilmente ci saranno novità anche in difesa. Il Torino ha perso fino al termine della stagione Perr Schuurs, numericamente Ivan Juric è coperto con i vari Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Ricardo Rodriguez, David Zima, Saba Sazonov, Ange N’Guessan e, all’occorrenza, Adrien Tameze.

Ma vanno tenute in considerazione le condizioni del ginocchio di Zima, che nella prima parte di stagione gli ha creato qualche problema. E poi c’è la questione N’Guessan, che se dovesse arrivare qualche offerta potrebbe anche essere ceduto in prestito. Se l’ex Primavera dovessero essere prestato per fare esperienza e, contemporaneamente, il centrale ceco dovesse accusare nuovi fastidi, allora Vagnati potrebbe cercare un centrale da prendere con la formula del prestito.

Calciomercato Torino: la situazione a centrocampo e in attacco

Ci sono più possibilità invece di vedere qualche volto nuovo a centrocampo, soprattutto perché al Torino manca un vero vice di Nikola Vlasic, un trequartista puro che può anche giocare mezzala. C’è Samuele Ricci che eventualmente può essere avanzato in quella posizione ma Vagnati sta valutando anche altre alternative (anche perché, come per N’Guessan, anche per Gvidas Gineitis potrebbero essere valutate offerte di prestito). Sulle fasce resta ancora da scoprire Brandon Soppy, giocatore arrivare in estate dall’Atalanta e che finora, anche a causa di un infortunio, si è visto poco.

Infine l’attacco, ormai Juric si è convinto ad adottare in maniera definitiva due punte insieme e sono tre quelle presenti in rosa: Duvan Zapata, Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. Ma al ruolo di seconda punta si possono adattare anche Yann Karamoh, Nemanja Radonjic e Demba Seck, per questo sembra difficile che a gennaio possa arrivare un nuovo attaccante. Salvo uscite improvvise, quindi, il reparto sul quale è più probabile un intervento sul mercato è quello di centrocampo.