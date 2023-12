L’Atalanta ha chiuso l’ultimo bilancio: ecco il prezzo reale fissato dai nerazzurri per il riscatto di Brandon Soppy

L’avventura di Brandon Soppy nel Torino non è ancora decollata. Arrivato in estate dall’Atalanta con grandi aspettative, l’esterno ha raramente visto il campo sotto la guida tecnica di Juric. Eppure il francese era stato protagonista di un’ottima stagione in nerazzurro, nonostante il suo minutaggio fosse stato piuttosto esiguo. In 15 gare giocate a disposizione di Gasperini era infatti riuscito a realizzare 4 assist, per un totale di 641 minuti giocati con la maglia della Dea. Ora il Torino, che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto, dovrà decidere se esercitare la formula a suo vantaggio.

Quanto costa Soppy?

Sono attualmente poche le possibilità che porterebbero il Torino a riscattare Brandon Soppy. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta ha giocato pochissimo con Juric, nonostante le ottime capacità di spinta sulla fascia. Il croato gli ha spesso preferito Bellanova, Vojvoda e Lazaro. Eppure il numero 93 aveva iniziato la stagione da prima scelta: lo dimostrano i 113′ minuti in cui è sceso in campo contro Salernitana, Hellas Verona e Lazio. Poi l’infortunio lo ha probabilmente condizionato e l’ex Atalanta non è più riuscito a mettersi in mostra con la maglia del Toro. Juric lo ha mandato in campo nell’ultima gara contro l’Empoli, per soli 6′ minuti. Ora il Torino dovrà decidere se esercitarne il riscatto, ma al momento le possibilità di permanenza sono ben poche. Soprattutto se si tengono in considerazione le cifre che il club dovrebbe spendere per il suo cartellino: esattamente 6,9 milioni di euro. Una cifra che è possibile stanziare con esattezza dopo la chiusura dell’ultimo bilancio da parte del club di Percassi. Insomma, se la situazione non dovesse cambiare il futuro di Soppy sarà scritto: tornerà in nerazzurro a giugno.