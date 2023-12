Brandon Soppy adesso sta bene e rincorre: è lui il sostituto di Raoul Bellanova ma in granata non si è ancora visto

Ogni anno ci sono giocatori sfortunati, che tra un problema e un altro diventano delle comparse. Questo è stato il caso di Fares (stagione 2021/2022) e Vieira (stagione 2022/2023). Brandon Soppy in granata non si è ancora visto. L’esterno è arrivato dall’Atalanta: vale 7 milioni ma è arrivato in prestito. A fine stagione il club granata deciderà cosa fare. Al momento, anche a causa infortunio, si è visto pochissime volte. Il classe 2002 deve meritarsi il riscatto, ma non sarà facile. Il numero 93 deve rincorrere e il titolare sulla destra è Bellanova. Volendo, il francese, può giocare anche a sinistra ma ci sono già Vojvoda e Lazaro. L’Atalanta per lui aveva speso 9,10 milioni di euro, nell’estate del 2022, prelevandolo dall’Udinese. Con Gasperini non ha mai trovato spazio e fortuna.

La sua stagione

Tra campionato e Coppa Italia, Soppy ha giocato solo 3 partite, tutte in Serie A. Solo una da titolare, contro il Verona in casa. Pareggio per 0-0 e 80 minuti per lui. Poi si è fatto male e non ha più giocato. Le altre due presenze sono arrivate da subentrato contro Salernitana (22 minuti) e Lazio (11 minuti). In 17 partite, 113 minuti sono troppi pochi per valutarlo. Le qualità ci sono ma adesso deve giocare e dimostrare. Bellanova le ha giocate tutte, da titolare e non, ma potrebbe rifiatare nelle prossime sfide.

Le prossime partite

Mancano 4 partite al termine del girone di andata. Soppy spera di trovare spazio. Le due gare casalinghe contro Empoli (sabato 16 dicembre, alle ore 20:45) e Udinese (sabato 23 dicembre, alle ore 15:00) sono di fondamentale importanza per le ambizioni del Toro. Poi ci sono quelle contro Fiorentina (venerdì 29 dicembre, alle ore 18:30) e Napoli (domenica 7 gennaio, alle ore 15:00). Soppy scalpita, condizioni fisiche permettendo. Bellanova però, dal canto suo, è in continua crescita.