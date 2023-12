“Juric ritrova Linetty, ma il polacco non è più certo del posto….”.

Il polacco rientra dalla squalifica ma non è più certo del posto da titolare: il punto sul centrocampo granata

Prosegue il conto alla rovescia verso Torino-Empoli, gara valida per la 16ª giornata di Serie A. Gli uomini di Juric arrivano al match in un ottimo momento di forma, reduci dal pareggio sul difficile campo del Frosinone. Contro gli uomini di Di Francesco i granata hanno ottenuto il quinto risultato utile nelle ultime 6 gare, che ha lanciato il Toro a -4 dalla zona Europa. Ora Juric ha l’occasione di continuare a macinare punti contro un avversario in difficoltà, che non vince in campionato da più di un mese. Per farlo il croato ritroverà Karol Linetty, che ha saltato la gara del Benito Stirpe per squalifica. Ma il polacco, con il cambio di modulo che il tecnico ha attuato nell’ultima gara, ora rischia il posto.

Sarà ancora 3-4-1-2?

A Frosinone, visto il super momento di Nikola Vlasic, Juric ha optato per il cambio modulo. Dall’ormai usuale 3-5-2 il tecnico ha deciso di adottare nuovamente la soluzione del trequartista. Ecco allora che a centrocampo i posti si sono ridotti a due, con l’utilizzo dal primo minuto di Ilic e Ricci. Se Juric dovesse confermare ancora lo schema messo in campo al Benito Stirpe, allora Linetty non sarebbe più certo del posto. Il recupero in difesa di Djidji, poi, è un altro fattore da non sottovalutare. Spesso e volentieri Juric ha adattato Tameze nel reparto arretrato per sopperire alle assenze in difesa, ma ora il francese può aver messo definitivamente fine all’emergenza infortuni. Il camerunense, dunque, tornerebbe a giocare con continuità in mediana, insidiando la posizione dell’ex Sampdoria. Insomma, ormai a centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: Juric intanto riflette sulle possibili soluzioni.