Il presidente Cairo ha commentato la vittoria del Torino. 1-0, sull’Empoli, maturata grazie al gol di Zapata

Lasciando lo stadio Grande Torino, Urbano Cairo ha commentato la vittoria del Torino, 1-0, sull’Empoli. “Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, peccato per quel gol spettacolare di Sanabria annullato, poi lui ha pure dato la palla a Bellanova, una palla magica. Potevamo fare il 2-0, poi nel secondo tempo siamo stati in controllo, quando è così e non prendi gol è perché cominci ad avere una solidità e un cinismo”. Emerge la maturità: “Sì vedo di sì, il mister è contento per questa compattezza”. Poi sul portiere: “Sta crescendo parecchio, si sta allenando bene, abbiamo questo preparatore che sta facendo un bel lavoro con lui. Poi Zapata anche oggi bene, lui è un castigatore”.

“Mercato? Dobbiamo tenerci stretta questa squadra”

Sulla classifica: “Siamo alla sedicesima, c’è tempo ancora, queste cose però ti danno un senso di maturità e compattezza della squadra. Ora sabato abbiamo una partita importante. Dobbiamo essere contenti della squadra che abbiamo e tenercela stretta”. Linetty si sta dimostrando fondamentale: “Si è in scadenza ma abbiamo un’opzione da esercitare, lui sta facendo un gran campionato, ha dato bei segnali, due anni fa ha fatto anche il trequartista, è un ragazzo serio ma i polacchi sono fantastici, abbiamo avuto Glik, è gente di una serietà incredibile”.