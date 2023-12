Due precedenti tra Juric e Aurelio Andreazzoli: il tecnico croato è in vantaggio, complici una vittoria e un pareggio

Sfida importante per il Torino, che deve cercare di ripartire in quinta dopo il pareggio esterno di Frosinone. Questa sera i granata ospitano l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, che dopo l’arrivo del tecnico di Massa sembra essersi ripreso. Questa non è la sua prima esperienza in Toscana, ma addirittura la quarta. E Juric, contro di lui, ci ha già giocato e vinto. I due si sono incontrati due volte in carriera, entrambe nella stagione 2021/2022 con le stesse squadre di adesso, ma con situazioni differenti.

L’ultimo 1-3 targato Belotti

La prima partita risale al 2 dicembre del 2021, ed è stata giocata al Grande Torino. I granata erano andati in vantaggio di due reti dopo appena 15 minuti grazie a Pobega e Pjaca, facendosi però rimontare tra il primo e il secondo tempo. Al ritorno, invece, – datato 1 maggio 2022 – Juric riuscì a preparare meglio la partita. Nonostante lo svantaggio iniziale, l’ingresso di Belotti – partito dalla panchina – stravolse tutto. L’ex capitano segnò addirittura una tripletta in 18 minuti, stabilendo l’1-3 finale. Quella fu una delle migliori prove personali del Gallo, che a fine stagione lasciò a parametro zero prima di accasarsi alla Roma dopo un estate da svincolato.

Alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo

Questa sera, allora, Juric andrà certamente alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo nella sfida personale contro Andreazzoli. Non sarà però semplice perché l’Empoli, nel suo piccolo, ha messo insieme 5 punti nelle ultime 4 partite e viene da due pareggi. Ogni minimo dettaglio farà la differenza.