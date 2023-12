Dopo due assenze Radonjic torna a essere tra i convocati per la sfida contro l’Empoli: ora non può più sbagliare

Torna in campo il Torino, e lo fa questa sera contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. L’obiettivo è quello di riscattarsi dopo il pareggio esterno contro il Frosinone, in modo da rimanere attaccati al treno per l’Europa. Juric vuole vincere a tutti i costi, e per farlo ha bisogno dei migliori giocatori a disposizione. Per questo motivo, è tornato tra i convocati anche Radonjic, come confermato dallo stesso allenatore che ha dichiarato: “Ha fatto una settimana normale, l’altra volta ha detto che aveva un problema all’adduttore ed è stato fuori. Questa settimana si è allenato come tutti gli altri e va in ritiro”. Ritorno importante, quello del serbo, non tanto a livello qualitativo quanto per la serenità che potrebbe avvolgere l’ambiente. Dopo le due assenze consecutive, in cui comunque il 10 tramite i social ha cercato di mostrare la propria vicinanza alla squadra e ai compagni, anche un ingresso dalla panchina può fare la differenza.

Niente più errori

Radonjic, però, non può più sbagliare. Dalla scorsa stagione l’ex Marsiglia si è già giocato numerosissimi jolly, nonostante i quali è sempre stato reintegrato in squadra. Con il mercato alle porte, la linea della società è chiara: se vuole rimanere almeno fino a fine stagione in Piemonte, deve dimostrarlo in campo e fuori. La speranza di tutti all’interno del Fila è quindi quella che il fantasista, una volta per tutte, abbia compreso la lezione e si sia messo in discussione, senza atteggiamenti da prima donna. La sua qualità infatti, se fosse stata al servizio del Toro per tutte le partite di questa annata, certamente avrebbe garantito punti in più ai granata. C’è quindi da riprendere ciò che si è lasciato per strada fin qui.