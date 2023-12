La probabile formazione di Aurelio Andreazzoli in vista di Torino-Empoli: novità in attacco per gli azzurri?

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli si prepara alla complicata trasferta di Torino, in cui affronterà gli uomini di Juric. L’allenatore azzurro dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione e con varie indisponibilità, che ne condizioneranno le scelte di formazione. In vista del match, in programma per sabato 16 dicembre alle ore 20:45, ecco quale potrebbe essere la probabile di Andreazzoli.

Empoli, Shpendi titolare contro il Toro?

Nella conferenza stampa della vigilia, Aurelio Andreazzoli ha annunciato alcune assenze importanti in casa Empoli: Kovalenko non ci sarà, si è allenato ma non lo convoco perché non voglio rischiare. Caputo non è disponibile, sembra che la situazione sia lieve ma deve fare ulteriori accertamenti”, ha detto il tecnico azzurro. Una perdita che pesa come un macigno per i toscani, che dovranno fare a meno del loro capocannoniere. Caputo è stato infatti il giocatore più prolifico a disposizione del suo allenatore, con 3 gol all’attivo. Ma Andreazzoli ha annunciato anche un importante recupero, quello di Tommaso Baldanzi: “Si è allenato bene come preventivato. Quindi è un piacere riaverlo“.

Baldanzi può partire dalla panchina

Alla luce delle sue dichiarazioni si può ipotizzare un probabile 11. Il modulo dovrebbe essere il solito 4-3-3, con l’ex Berisha a difesa dei pali. In difesa dovrebbero esserci Ebuehi a sinistra, che prenderà il posto dell’infortunato Bereszynski, con Ismajli, Luperto e Cacace. La linea di centrocampo dovrebbe invece essere occupata da Fazzini, Grassi e Maleh, a meno che il tecnico non decida di rilanciare Baldanzi dal primo minuto. In attacco si candida Shpendi, vista l’indisponibilità di Caputo. L’albanese è in vantaggio su Destro e Andreazzoli lo ha mandato in campo contro il Lecce, preferendolo all’ex Genoa. Il tridente offensivo, con ogni probabilità, sarà completato dai soliti Cambiaghi e Cancellieri.

Il probabile undici di Andreazzoli

Probabile formazione Empoli (4-3-3); Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Shpendi, Cancellieri. A disp. Perisan, Caprile, Walukiewicz, Bastoni, Marin, Maldini, Baldanzi, Gyasi, Ranocchia, Destro. All. Andreazzoli.

Indisponibili:Pezzella, Guarino, Caputo, Bereszynski, Kovalenko.