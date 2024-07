I Top e i Flop di Torino-Virtus Verona: brutto primo tempo con i titolari che deludono, decisamente meglio la ripresa con i Primavera

nostro inviato a Pinzolo – Paolo Vanoli esordisce sulla panchina del Torino con una vittoria in rimonta contro la Virtus Entella, anche se in amichevole. Vittoria arrivata nella ripresa, quando sono entrati in campo i vari Primavera, apparsi più in condizione rispetto a diversi titolari. Ecco i top e i flop di Torino-Virtus Verona.

Top di Torino-Virtus Verona

KARAMOH: entra nel secondo tempo e trova subito il gol con una gran botta. Gioca da punta centrale, anche se non è il suo ruolo naturale, ma si muove tanto e mostra voglia.

DEMBELÈ: mette in campo impegno e buona volontà. Nel primo tempo gioca da esterno destro: non si risparmia, corre molto e attacca sempre la profondità quando ne ha la possibilità cercando di offrire una linea di passaggio ai compagni. Nella ripresa buona la prova da terzo di difesa.

DELLAVALLE: cresce con il passare dei minuti. Nel primo tempo, quando prende il posto di Masina, gioca da braccetto di sinistra, ma le cose migliori le fa vedere nella ripresa quando si posizione al centro della linea a tre che guida con attenzione.

Flop di Torino-Virtus Verona

VOJVODA: Vanoli in questa prima uscita stagionale lo schiera come terzo di destra di difesa. Il kosovaro appare però ancora fuori condizione e non è sempre ha la lucidità necessaria per fare la cosa giusta.

HORVATH: altro giocatore apparso fuori ferma. Commette più di un errore tecnico ma si prende anche più di un richiamo da Vanoli perché non fa i movimenti richiesti. Non sfrutta bene l’occasione avuta.

LAZARO: in attesa che dal mercato arrivi un esterno macino, tocca ancora all’austriaco giocare sulla fascia sinistra. Arriva molto raramente sul fondo e quando lo fa non è preciso nel cross. Rimandato.