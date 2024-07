Torino-Virtus Verona: diretta, tabellino e formazioni dell’amichevole, la prima del ritiro di Pinzolo dei granata

Prima uscita amichevole del nuovo Torino di Paolo Vanoli. Alle 17 a Pinzolo, sede del ritiro estivo granata, andrà in scena la gara amichevole, una delle due prevista nel corso del periodo in Trentino. L’altra lo chiuderà, sabato prossimo, quando invece il Toro se la vedrà con la Cremonese. Segui in diretta Torino-Virtus Verona su Toro.it.

Torino-Virtus Verona: il prepartita

Ore 15 Mancano circa due ore al match amichevole tra Torino e Virtus Verona. Le squadre arriveranno nell’impianto fra una mezz’ora: c’è attesa anche da parte dei tifosi per capire quale sarà la prima formazione di Vanoli. Col gruppo c’è il primo acquisto, Saul Coco, mentre l’unico giocatore a non essere ancora rientrato perché in permesso dopo l’Europeo è Bellanova. A Pinzolo si sono aggiunti al gruppo gli altri Nazionali Milinkovic-Savic, Horvath e Ilic.

Torino-Virtus Verona: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Virtus Verona: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Virtus Verona sarà visibile su Torino Channel, canale ufficiale della società. La diretta web sarà su Toro.it.

Torino-Virtus-Verona: la diretta

Calcio d’inizio alle 17