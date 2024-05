Le parole di Alessandro Buongiorno, giocatore del Torino, al termine della partita persa per 3-0 contro l’Atalanta a Bergamo

Alessandro Buongiorno ha parlato al termine di Atalanta-Torino. Queste le sue parole a Torino Channel: “Adesso aspettiamo la Fiorentina, siamo contenti per questa posizione qua. Vedremo tutti insieme la partita, vediamo cosa succede. Sapevamo di dover fare la nostra partita, che purtroppo è andata come è andata, poi c’era anche la variabile Napoli e per fortuna quella è andata bene e ci siamo guadagnati il nono posto. Indossare la fascia da capitano per me è sempre motivo d’orgoglio. E’ stata un’annata di crescita per tanti giocatori, tanti sono migliorati. Siamo migliorati molto nella fase di possesso e anche di non possesso e anche di aver raggiunto il nono posto. E’ un’emozione grandissima, sono carico di affrontare la fase del pre-Europeo e poi eventualmente l’Europeo. Mercoledì guarderemo tutti insieme la partita, poi andrò in nazionale dove darò il massimo. Abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare più in alto possibile, io ho lavorato tanto per arrivare in alto per il club e in nazionale. Sono contento globalmente per come è andato, adesso c’è la parte finale. Dal lato mentale la nazionale mi ha aiutato ma grazie a mister Juric sono cresciuto tanto in fase difensore e sono migliorato molto anche in fase possesso”.