Le parole di Adam Masina, giocatore del Torino, al termine della partita persa per 3-0 contro l’Atalanta a Bergamo

Adam Masina ha parlato a Torino Channel dopo Atalanta-Torino: “Sapevamo che l’Atalanta è una grande squadra: ha una rosa incredibile. Partita difficile. Il risultato non ha rispecchiato quanto abbiamo fatto in campo. Tanti errori ma anche tante cose buone: non è tutto da buttare via. Siamo arrivati 9° ed è un risultato importante. Anche davanti al Napoli, campione d’Italia. Adesso speriamo nella Fiorentina. Chiaro che anche noi, avremmo voluto qualcosa di più, credo che la squadra potesse farlo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Conoscevo la piazza e sapevo dove stavo arrivando. Sono molto contento e ringrazio il mister per la fiducia e per quanto mi ha fatto giocare. Ci tenevo a fare bene per me e per la mia famiglia. Ora faremo le valutazioni con la società: vedremo per l’anno prossimo. Ora digeriamo la sconfitta e poi facciamo il tifo per l’italiana in finale di Conference”.