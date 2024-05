Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la vittoria della sua Atalanta in scioltezza contro il Torino

Gasperini ha parlato a Dazn al termine di Atalanta-Torino. Queste le sue parole: “Sempre stato molto forte e solido il rapporto con la società. Rispetto e affetto reciproco dopo 8 anni. Nessun problema per quanto riguarda il rinnovo. Siamo tutti felici. Ormai i miei ragazzi hanno il pilota automatico. Quello fatto oggi è l’ennesima dimostrazione della voglia che hanno. Hanno ancora voglia di vincere e c’è euforia. Prestazione fantastica oggi. Speravamo di recuperare prima la partita contro la Fiorentina, ma non c’è stato verso. Non pensavamo di giocarci tutto fino alla fine. La vittoria dell’Europa League è di tutti, la storia conta sempre. Vittoria figlia anche di tutto quello fatto prima. Questa società ormai è una famiglia. Lo stadio completo, a partire dal prossimo anno, sarà un altro grande passo avanti. Ci abbiamo messo tanto per farlo, nonostante tutti volessimo farlo. Scamacca ha fatto una grande stagione, come De Ketelaere. Ha ancora margine di miglioramento”.