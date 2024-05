Le parole dell’allenatore del Torino dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Atalanta con le reti di Scamacca, Lookman e De Ketelaere

Al termine di Atalanta-Torino, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn: “Non mi stupisce il percorso dell’Atalanta. Hanno giocatori fantastici, Gasperini è per me il migliore allenatore europeo. Sono una grande squadra, in tutto. Bilancio di questa stagione nostra fantastico. Abbiamo aggiustato un inizio non buono. Tutti hanno dato il massimo, nonostante gli infortuni. Adesso speriamo che la Fiorentina vinca la Conference così il Toro va in Europa. Tante belle partite, tanti ragazzi cresciuti, 3 ragazzi portati in Nazionale. Io a volte penso che con la rosa che avevo a disposizione, non si poteva fare di più. Per fare di più, ci vuole più qualità. Anche più forza. Non sono dispiaciuto anche se lascio in crescita: il Toro vuole di più e senti questa sensazione. Qualcuno ha riconusciuto il mio lavoro, qualcun altro si aspetta di più. Non è facile arrivare oltre quello che abbiamo fatto noi, sono orgoglioso di quanto fatto. Fatto un lavoro stupendo. Io ora guardo i numeri e abbiamo fatto bene. Per me il livello del campionato italiano è di un alto livello. A livello tattico, i nostri allenatori sono di un altro livello. Gasperini in 8 anni, ha fatto quello che non ha mai fatto nessuno. Sa fare tutto bene: scegliere i giocatori e allenarli. Sono una potenza. Ma di cosa parliamo del loro primo gol di oggi? Una roba pazzesca. A Torino abbiamo lavorato bene e riciclato bene. Ma è stato sempre difficile rinnovarsi e ricostruirsi. Con questa disponibilità economica non puoi fare quello che vuoi”.

La conferenza stampa

Juric ha poi parlato anche in conferenza stampa.

Milinkovic-Savic cosa si è fatto?

“Milinkovic-Savic ha avuto un problema al flessore”

Le è dispiaciuto sentire i cori contro di lei?

“No, il valore del mio lavoro lo conosco. Poi ognuno giudica come vuole. Io penso che in questi tre anni siamo andati oltre. La squadra era diciassettesima in classifica tre anni fa, ora è nona, poi anche la mia schiettezza a volte fa male”.

Oggi si aspettava qualcosa in più dal suo Toro?



“La differenza tra le due squadre è enorme a livello di qualità. Penso che i primi 20 minuiti, tanti ragazzi hanno dato tutti e sono arrivati alla frutta. Anche oggi ci mancavano tanti giocatori e non è facile sostituirli. Poi bisogna dare i meriti all’Atalanta”.

Che voto dà al suo triennio?

“Per me il triennio è stato fantastico guardando i numeri, dopo tre anni sempre nella parte sinistra della classifica, rischiamo di andare in Europa e siamo partite da cose negative, dal 17° posto. Trasformare questo in una squadra bella e seria è stata difficile, devo dare i meriti ai ragazzi. Do un volto altissimo alla stagione. So che il presidente come lavora sul mercato, che vuole sostenibilità.

Mercoledì vedrete tutti insieme la finale della Fiorentina?

“Mercoledì volevamo trovarci tutti per vedere la partita insieme ma ci sono delle problematiche, qualcuno che va in nazionale, qualcuno ha già prenotato. Adesso vediamo”.

Un giocatore di cui più è soddisfatto?

“Sono stati tutti bravissimi, Linetty e Rodriguez che tre anni fa erano considerati acquisti sbagliati hanno dimostrato di essere forti. Poi Buongiorno è il mio orgoglio, Bellanova, Ricci sono giovani che sono cresciuti”.