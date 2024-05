Non si salva nessuno, Gemello non sfrutta l’occasione e commette un grave errore sul gol del 2-0: le pagelle di Atalanta-Torino

GEMELLO 4: l’infortunio di Milinkovic-Savic gli permette di tornare titolare ma, come a Bologna, non sfrutta l’occasione. Ha grosse responsabilità sul 2-0 quando respinge male un tiro centrale di Pasalic e consente a Lookman di realizzare il 2-0.

TAMEZE 4: quella contro il Milan è stata l’unica parentesi positiva delle ultime settimane in cui ha collezionato prestazione pessime. Anche contro l’Atalanta commette vari errori e, prima di lasciare il campo, regala il rigore del 3-0 per un fallo evitabile su Lookman che stava uscendo dall’area. (st 27′ LOVATO 5,5: non entra bene).

BUONGIORNO 5: anche Buongiorno quest’oggi non è nella sua miglior giornata. Lo si vede in occasione del primo gol dell’Atalanta dove concede troppo spazio a Scamacca che può andare alla conclusione senza la minima pressione.

MASINA 5: prestazione negativa anche per Masina, che fatica contro gli attaccanti dell’Atalanta e viene messo più volte in difficoltà quando è puntato dagli avversari.

BELLANOVA 5,5: è autore di un paio di buone accelerazioni sulla propria fascia di competenza e riesce anche ad arrivare al cross in più di una circostanza. Nel secondo tempo è anche pericoloso con un diagonale che termina di poco a lato. (st 27′ LAZARO 5,5: entra a partita praticamente finita e non combina molto).

LINETTY 5,5: inizia la partita mettendo in campo la sua solita campo poi, con il passare dei minuti, finisce per calare vistosamente anche lui. (st 40′ SAVVA: sv)

ILIC 5: non riesce a dare continuità alla buona prova di una settimana fa contro il Milan. L’azione del secondo gol dell’Atalanta nasce inoltre da un suo passaggio all’indietro che si trasforma in un assist per De Ketelaere.

VOJVODA 5: viene preferito a Lazaro sulla corsia di sinistra ma combina ben poco. Non riesce mai ad arrivare sul fondo e a mettere nell’area di rigore avversaria un cross per gli attaccanti.

RICCI 5: troppo impreciso anche lui quest’oggi. Sbaglia più di un appoggio e non riesce ad aiutare la squadra in fase di costruzione del gioco. Si vede decisamente troppo poco.

PELLEGRI 5,5: l’impegno ce lo mette. Corre, lotta, mette il suo fisico al servizio della squadra e nel secondo tempo è anche pericoloso con un colpo di testa che termina di poco alto. Si vede però troppo poco nell’area di rigore avversaria. (st 18′ SANABRIA 5: non si vede mai).

ZAPATA 5,5: all’andata erta stato il trascinatore del Torino nel 3-0, oggi è finito ingabbiato tra le maglie dei difensore dell’Atalanta. Ha lottato, sudato ma ha finito per cambiare troppo poco (st 40′ OKEREKE: sv)

ALL. JURIC 4: “per noi deve essere la partita della vita”, aveva annunciato. Il suo Torino è invece ridotto al ruolo di spettatore della festa dell’Atalanta e finisce per essere stritolato dalla formazione nerazzurra. Chiude male la sua esperienza al Torino.