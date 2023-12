Aurelio Andreazzoli ha parlato alla vigilia del match contro il Torino, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A

Aurelio Andreazzoli ha presentato il posticipo del sabato di Serie A, che vedrà scendere in campo Torino ed Empoli all’ombra della Mole. Il tecnico azzurro, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato un’assenza importante tra gli azzurri: quella di Francesco Caputo, uscito malconcio dal match contro il Lecce.

Sul Torino

“Il Torino gioca in maniera diversa rispetto alle altre, ti pone il quesito di come affrontarli. Sono d’accordo che sia una squadra di qualità, son ben guidati ed è un gruppo che si conosce bene. Dovremo essere bravi a contrapporci in maniera diversa per quanto riguarda la fase di non possesso, ad esempio. Se saremo bravi a fare quello che vorremmo, penso che il Torino dovrà preoccuparsi. Se invece saremo superficiali la pagheremo cara”.

Sull’infermeria

“Kovalenko non ci sarà, si è allenato ma non lo convoco perché non voglio rischiare. Caputo non è disponibile, sembra che la situazione sia lieve ma deve fare ulteriori accertamenti. Baldanzi invece si è allenato bene come preventivato. Quindi è un piacere riaverlo“.

Sulla formazione

Uno tra Gyasi, Baldanzi e Maldini al posto di Caputo? Ci ho pensato. Penso sempre a tutte le possibili soluzioni, cercando di usufruire le caratteristiche dei ragazzi per rendere intraprendente ed equilibrata la squadra. Non è detto che la scelta che faremo domani sia unica, le gare possono cambiare totalmente in corso d’opera”.