La probabile formazione del Torino / La difesa è reduce da due clean sheet e non cambierà neppure contro l’Empoli

Squadra che vince non si cambia, recita una vecchia massima del calcio. Nel caso del Torino, però, la citazione può essere adattata alla difesa che, dopo le due partite consecutive senza subire gol, contro Atalanta e Frosinone, verrà confermata anche contro l’Empoli: Adrien Tameze ancora una volta giocherà quindi come braccetto di destra (con Koffi Djidji che potrebbe entrare nel corso della ripresa per mettere altri minuti nelle gambe), Alessandro Buongiorno al centro e Ricardo Rodriguez sulla sinistra. E tra i pali confermato anche Vanja Milinkovic-Savic.

Ricci non è ancora al meglio: parte dalla panchina

Il reparto che cambierà rispetto all’ultima partita è il centrocampo, con Karol Linetty che dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Frosinone, tornerà a occupare la sua consueta posizione in mezzo al campo. Il polacco è stato uno degli elementi più preziosi del Torino nelle ultime settimane, ha dato equilibrio alla squadra e ha fornito sempre ottime prestazioni: a lasciargli il posto sarà Samuele Ricci, che contro il Frosinone non è apparso ancora completamente recuperato. Al fianco del numero 77 agirà poi Ivan Ilic, mentre sulle fasce laterali ci sarà spazio per Raoul Bellanova e Mergim Vojvoda.

Per quanto riguarda l’attacco non ci saranno novità: Nikola Vlasic agirà nella consueta posizione di trequartista, abbassandosi poi sulla linea dei difensori quando sarà l’Empoli ad avere il possesso del pallone. Davanti al croato confermata la coppia Duvan Zapata e Antonio Sanabria. Da segnalare poi che in panchina si rivedrà Nemanja Radonjic.

La probabile formazione del Torino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Djidji, Zima, Lazaro, Soppy, Ricci, Gineitis, Seck, Karamoh, Radonjic, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, N’Guessan