Questa mattina la presentazione del progetto del nuovo centro sportivo Robaldo: ci saranno quattro campi da calcio

Il presidente Urbano Cairo, in compagnia del sindaco Stefano Lo Russo e di Paolo Bellino, ha partecipato alla presentazione del nuovo centro sportivo Robaldo. Ecco tutti i dettagli del progetto, dai campi da calcio fino ai posti dedicati al pubblico.

I campi

Il centro sportivo Robaldo è finalmente realtà: questa mattina, in un’apposita conferenza stampa, i vertici del Toro hanno presentato i dettagli del progetto. Un progetto che prevede la realizzazione di ben quattro campi da calcio in erba sintetica, di cui tre “regolamentari”. Sorgeranno al posto dei cinque campi in erba vera che sono stati dismessi da ormai più di dieci anni. La riqualificazione dell’esistente Robaldo, inoltre, prevede la costruzione di alcuni edifici che saranno dedicati alle attività delle squadre giovanili. Ci sarà la possibilità di svolgere la classica preparazione atletica, ma anche di consentire al pubblico di assistere alle partite.

Le strutture

Il Torino ha poi espressamente richiesto la realizzazione di un edificio polifunzionale attrezzato con spogliatoi per gli atleti e addetti alla formazione. Edificio che accoglierà anche infermerie, una palestra, dei ristoranti e delle sale per la formazione e riunioni, oltre a magazzini e a locali tecnici impiantistici. Un secondo edificio di ridotte dimensioni sarà presente nell’area ovest e ospiterà un secondo gruppo di spogliatoi e di locali tecnici. Saranno realizzate due tribune per il pubblico, posizionate nei pressi dell’edificio principale, che potranno ospitare 500 persone nel campo 1 e circa 250 nel campo 2. L’impianto di gioco sarà funzionale alle riprese televisive e risponderà al regolamento LND. Sarà dotato di un impianto di illuminazione con valori medi di 500 lux su tutti e quattro i campi.

Dove sorgerà il Robaldo

L’area sorgerà in una piccola fascia di terreno a sud del Parco Colonnetti, in strada Castello di Mirafiori.