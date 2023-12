Paolo Bellino ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione del centro sportivo Robaldo

In occasione della presentazione del nuovo centro sportivo Robaldo, l’ex dirigente sportivo Paolo Bellino ha preso parola in conferenza stampa. Il manager director di RCS Sport ha avuto un ruolo importante nella realizzazione dell’impianto.

Le parole di Bellino

“Abbiamo in mente di partire con il cantiere nel mese di gennaio e ci siamo dati una serie di obiettivi: abbiamo ricavato il meglio che si potesse ricavare da quell’area e costruiremo un impianto tecnologico. Abbiamo l’obiettivo del 4 maggio 2024 per l’inaugurazione, non vuole dire che finiremo l’impianto per quella data ma lo vogliamo inaugurare con una partita per quella data. Tra il campo 3 e il campo 4 ci sarà una struttura degli spogliatoi. I campi sono tutti omologati Fifa. Abbiamo la possibilità di lavorare in modo separato nei cantieri, quindi inizieremo subito a lavorare sui campo, poi faremo le altre parti. Io credo che se non ci si diano degli obiettivi importanti poi i risultati non si raggiungere: il nostro obiettivo è completare l’impianto entro maggio 2025. E’ un dovere enorme per noi raggiungere queste obiettivi. Abbiamo un progetto di un impianto all’avanguardia, è il nostro primo centro sportivo e crediamo che sia un elemento fondamentale per la crescita della squadra”.

Sui nomi dei campi: “Non possiamo spoilerare tutto ma abbiamo diversi progetti per quanto riguardo i nomi e le dediche dai campi”.