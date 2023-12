Eusebio Di Francesco è tornato a parlare degli episodi arbitrali avvenuti durante la gara tra Frosinone e Torino

Alla vigilia della gara tra Lecce e Frosinone, l’allenatore giallazzurro Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa degli episodi arbitrali verificatisi nel corso di Frosinone-Torino. Gli stessi che in settimana hanno spinto Urbano Cairo a un duro sfogo nei confronti della direzione di gara, ampiamente criticata anche dal tecnico Ivan Juric nel postpartita. L’allenatore del Frosinone si è detto contrariato rispetto alle dichiarazioni del presidente granata e ha rispedito al mittente le polemiche.

Le parole di Di Francesco

“Penso si stia parlando solo di un episodio di una partita. Se volgiamo parlare di errori arbitrali in generale voi sapete che non mi metto mai a parlare degli arbitri. Di mezzi rigorini o cose del genere, non mi interessa. Credo che ci sia un po’ di faziosità in quello che ho letto ed è una cosa che a me non piace. Io cerco sempre di essere obbiettivo, sapendo che a volte si può dire anche qualcosa di sbagliato. A volte si può anche ammettere di aver detto qualcosa di sbagliato. Credo ci siano stati discorsi di parte e faziosi, legati a quello che è successo domenica con il Torino. Mi hanno fatto molto più piacere i commenti che ha fatto alla squadra l’allenatore, mi soffermerei su questo. Ho letto qualche giornale che ha detto che il Torino è rimasto al palo: è vero, ha preso un palo da trenta metri. Invito tutti a vedere le occasioni reali del Torino e quelle del Frosinone. Credo che ci sia una sostanziale differenza. Comunque non mi interessa, vi assicuro. Cerco di leggere meno ma di guardare concretamente quello che sta facendo questa squadra. Quello che ci siamo guadagnati sul campo ce lo siamo guadagnato attraverso un duro lavoro“.