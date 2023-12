Yann Karamoh è sul pezzo e rincorre: il numero 7 si allena forte e può essere lui il vice di Antonio Sanabria

Manca sempre meno alla 15^ giornata di campionato: il Torino affronterà il Frosinone in trasferta. Juric non ha intenzione di cambiare modulo e continuerà con il suo 3-5-2, che diventa 3-4-1-2 in fase offensiva. Da quando il Toro gioca con due punte, alcuni giocatori ne hanno risentito: i trequartisti. Di questi, quello che sembra di più sul pezzo è il numero 7 Yann Karamoh. Nell’ultima partita, contro l’Atalanta, è entrato in campo al minuto numero 84 al posto di Sanabria. Ha fatto molto bene, contribuendo al definitivo 3-0. Infatti ha servito con un colpo di tacco Vlasic, che poi ha fatto segnare Zapata. Per capire quanta voglia ha di giocare, basta guardare quanto ha esultato. Nonostante il giocatore non abbia molto spazio, è entrato in campo con la giusta mentalità e può essere il vice Sanabria. Karamoh sta lavorando forte e rincorre per giocare di più. Juric si fida di lui.

La situazione in attacco

I due titolari in attacco, sono indiscutibili e sono Duvan Zapata e Antonio Sanabria. Poi c’è Pietro Pellegri, che però al momento è nuovamente infortunato. In genere Sanabria sta sulla sinistra e Zapata sulla destra. Per caratteristiche fisiche e anche tattiche e tecniche, Pellegri è teoricamente il sostituto di Zapata. Mentre Karamoh, che si trova bene sulla sinistra, quello di Sanabria. Ovviamente, nella testa di Juric, non esistono delle coppie fisse. Poi ci sono anche Vlasic, Radonjic e Seck.

Gli altri trequartisti

Mentre Vlasic è indispensabile e gioca anche in mezzo al campo, Nemanja Radonjic e Demba Seck sono finiti in fondo alle gerarchie. Il numero 10 del Toro, grande talento, sembra non avere più la fiducia di Juric, anche se non si capisce bene cosa sia successo. Seck invece, influenzato anche dalle ultime vicissitudini, non sta più giocando.