Ecco dove vedere Frosinone-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 10 dicembre alle ore 12:30

Dopo il netto 3-0 alla Dea, il Torino di Juric si prepara per tornare in campo. Appuntamento a domenica 10 dicembre, alle ore 12:30, allo Stadio Benito Stirpe. Trasferta non facile, contro un avversario insidioso. Il match sarà visibile su Sky e su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.