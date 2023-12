Il Torino si prepara ad affrontare al Benito Stirpe il Frosinone, squadra rivelazione della stagione di Serie A: ecco i numeri del match

Prosegue la preparazione del Torino in vista della 15ª giornata di campionato. Ad attendere i granata al ci sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco, squadra rivelazione della nuova stagione di Serie A. I giallazzurri sono stati protagonisti di un grande avvio, grazie al quale si trovano ora in 12ª posizione in classifica a quota 18 punti. Uno in meno del Torino, che grazie alla vittoria casalinga contro l’Atalanta ha raggiunto il 10° posto a -4 dalla zona Europa. Sarà dunque un match in cui i granata avranno l’opportunità di staccare i giallazzurri, ma attenzione al rendimento di Mazzitelli e compagni al Benito Stirpe, che finora ha rappresentato un vero e proprio fortino.

I numeri del Frosinone in casa

Al contrario di quanto accaduto negli scorsi anni, in cui spesso e volentieri il Frosinone è scivolato al Benito Stirpe contro avversari di gran lunga alla portata, quest’anno la musica sembra cambiata. Se è vero che gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno esordito rimediando una sconfitta in casa contro il Napoli, è anche vero che nelle successive 6 gare disputate tra le mura amiche il Frosinone non ha più perso. Contro Atalanta, Sassuolo, Fiorentina, Verona, Empoli e Genoa sono infatti arrivate ben 5 vittorie e un pareggio. Numeri importantissimi per una neopromossa, che al Benito Stirpe viaggia con la media di 2 reti a partita.

I numeri del Torino in trasferta

Nelle ultime stagioni il Toro si è invece dimostrato una squadra da trasferta. Sotto la guida di Ivan Juric, in particolar modo nella scorsa stagione, i granata hanno mostrato grande solidità e carattere lontano dal Grande Torino. Basti pensare che a partire da marzo 2023 sono arrivate ben 7 vittorie sulle 13 a disposizione lontano da casa. Il tutto condito da 7 clean sheet. ma nelle ultime due gare, a Monza e a Bologna, il Toro ha interrotto la sua marcia pareggiando all’U-Power Stadium e perdendo al Dall’Ara. Ora l’obbiettivo sarà quello di dare continuità ai buoni risultati ottenuti fuori casa, ma per farlo bisognerà uscire indenni dal Benito Stirpe.