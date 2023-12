Il Frosinone sta facendo un percorso che nessuno si aspettava, galleggiando tranquillamente a metà classifica: quello che c’è da sapere

Archiviata anche la sfida contro l’Atalanta, per il Toro è subito tempo di tornare a lavorare, in vista dell’impegnativa trasferta di Frosinone in programma domenica alle 12:30. I ciociari sono fin qui, insieme al Bologna di Thiago Motta, la più grande sorpresa della Serie A. A inizio campionato, infatti, tra tifosi e addetti ai lavori nessuno avrebbe mai pensato che i ragazzi di Eusebio Di Francesco si potessero piazzare in questo momento all’11° posto in classifica, con un ampio margine sulla zona retrocessione. Il lavoro del ds Angelozzi e dello stesso allenatore, invece, ha permesso alla squadra laziale di avviare la stagione nel migliore dei modi.

Gioventù e freschezza al potere

La caratteristica che contraddistingue il Frosinone è la spensieratezza, rappresentata dal grandissimo numero di giovani. Basti pensare, per esempio, che contro il Milan 9 titolari su 11 erano nati dopo il 2001, un qualcosa di incredibile per il calcio italiano. Se i canarini in questo momento si trovano ben più in alto della zona rossa, merito è proprio della freschezza mentale che caratterizza la rosa, la quale in partenza non aveva nulla da perdere, essendo stata considerata da tutti come potenzialmente ultima senza speranze di salvezza. I leader tecnici sono i sudamericani Soulé e Reinier, ma tra gli exploit non possono non essere citati giocatori del calibro di Monterisi, Okoli, Brescianini e Ibrahimovic – il quale ha già segnato al Toro in Coppa Italia.

Il Benito Stirpe è un fortino

Un dato che il Torino deve temere è rappresentato dal fatto che, mentre fuori casa la banda di Di Francesco non ha ottenuto neppure una vittoria (se non in Coppa Italia proprio contro i granata), davanti ai propri tifosi l’unica sconfitta risale a quasi 4 mesi fa, e cioè alla partita d’esordio contro il Napoli padrone di casa. Lo Stirpe è un vero e proprio fortino per i ciociari, che spesso tendono a esaltarsi soprattutto contro squadre di livello superiore. Il Frosinone è quindi una squadra da non sottovalutare, e lo sanno bene Atalanta e Fiorentina, oltre che Napoli, Inter, Milan e Roma, le quali nonostante abbiano vinto hanno comunque sofferto per alcuni tratti di gara.