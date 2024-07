Verranno adottati i criteri di alternanza assoluta, dell’asimmetria. Non ci saranno derby alla prima e ultima giornata, né sosta invernale

Nella giornata di domani, 4 luglio 2024, andranno in scena i sorteggi che andranno a comporre il calendario del prossimo campionato di Serie A Enilive 2024-2025. In attesa dell’evento che darà ufficialmente il via alla stagione, è il momento di sviscerare quali siano i criteri attraverso cui verranno stabiliti i match delle 38 giornate che dal 18 agosto 2024 al 25 maggio 2025 verranno disputate.

I criteri di alternanza assoluta e di asimmetria

Il primo criterio è quello dell’alternanza assoluta. E’ prevista infatti – come si legge dal comunicato rilasciato sul sito della Lega Serie A – un’alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le coppie di società Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino e Empoli-Fiorentina.

Il secondo è quello dell’asimmetria. Anche in questa stagione la sequenza delle gare del girone d’andata non si ripeterà nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d’andata e ritorno contro la stessa avversaria.

Derby mai alla prima e all’ultima. No pausa invernale

Per quanto riguarda i derby saranno calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38, nemmeno nel turno infrasettimanale (soltanto uno, la 10^ giornata). Le squadre partecipanti alle coppe europee non si incontreranno nelle giornate 5^, 6^, 22^, 25^, 28^, 32^ e 35^, comprese tra due turni di competizioni Uefa. Infine, non ci sarà alcuna sosta invernale. Il campionato si interromperà soltanto in occasione delle 4 finestre Fifa (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà nei weekend del 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio.