Le squadre di Serie A e i tifosi scopriranno oggi il calendario della Serie A 2024-2025 che partirà sabato 17 agosto: ecco tutte le avversarie del Torino

Oggi è il giorno del sorteggio del calendario di Serie A. L’inizio della stagione è previsto per sabato 17 agosto mentre il campionato finirà domenica 25 maggio. Ci sarà un solo turno infrasettimanale il 30 ottobre oltre alle consuete pause per la Nazionale. Per quanto riguarda i criteri, non ci potranno essere derby né alla prima né all’ultima giornata. Il calendario come ormai nelle ultime annate sarà asimmetrico e quindi il calendario delle partite di andata non corrisponderà a quello di ritorno.

Sorteggio calendario Serie A in tv e streaming

Il sorteggio del calendario sarà trasmesso dalla Lega sui suoi canali ufficiali, compreso il canale YouTube, e su Radio Tv Serie A con RDS a partire dalle 12. La diretta sarà anche su Sky Sport e sul suo canale YouTube e su Dazn.

Il calendario del Torino nella Serie A 2024-2025

1^ giornata – 18 agosto 2024

Milan-Torino

2^ giornata – 25 agosto 2024

Torino-Atalanta

3^ giornata – 1 settembre 2024

Venezia-Torino

4^ giornata – 15 settembre 2024

Torino-Lecce

5^ giornata – 22 settembre 2024

Verona-Torino

6^ giornata -29 settembre 2024

Torino-Lazio

7^ giornata – 6 ottobre 2024

Inter-Torino

8^ giornata – 20 ottobre 2024

Cagliari-Torino

9^ giornata – 27 ottobre 2024

Torino-Como

10^ giornata 30 ottobre 2024

Roma-Torino

11^ giornata – 3 novembre 2024

Torino-Fiorentina

12^ giornata – 10 novembre 2024

Juventus-Torino

13^ giornata -24 novembre 2024

Torino-Monza

14^ giornata – 1 dicembre 2024

Torino-Napoli

15^ giornata – 8 dicembre 2024

Genoa-Torino

16^ giornata -15 dicembre 2024

Empoli-Torino

17^ giornata – 22 dicembre 2024

Torino-Bologna

18^ giornata – 29 dicembre 2024

Udinese-Torino

19^ giornata – 5 gennaio 2025

Torino-Parma

20^ giornata – 12 gennaio 2025

Torino-Juventus

21^ giornata – 19 gennaio 2025

Fiorentina-Torino

22^ giornata – 26 gennaio 2025

Torino-Cagliari

23^ giornata – 2 febbaio 2025

Atalanta-Torino

24^ giornata – 9 febbraio 2025

Torino-Genoa

25^ giornata – 16 febbraio 2025

Bologna-Torino

26^ giornata – 23 febbraio 2025

Torino-Milan

27^ giornata – 2 marzo 2025

Monza-Torino

28^ giornata – 9 marzo 2025

Parma-Torino



29^ giornata – 16 marzo 2025

Torino-Empoli

30^ giornata 30 marzo 2025

Lazio-Torino

31^ giornata – 6 aprile 2025

Torino-Verona



32^ giornata – 13 aprile 2025

Como-Torino

33^ giornata – 20 aprile 2025

Torino-Udinese

34^ giornata – 27 aprile 2025

Napoli-Torino

35^ giornata – 4 maggio 2025

Torino-Venezia

36^ giornata – 11 maggio 2025

Torino-Inter

37^ giornata – 18 maggio 2025

Lecce-Torino

38^ giornata – 25 maggio 2025

Torino-Roma