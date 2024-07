In mattinata è andato in scena il sorteggio del calendario per la nuova stagione di Serie A: siete soddisfatti per il Toro?

È finalmente ufficiale il nuovo calendario di Serie A per la stagione 2024/2025. Il Toro farà il suo esordio a San Siro contro il Milan: non proprio l’inizio che i tifosi granata speravano, ma sarà un bel test per capire a che punto si troverà la nuova squadra di Paolo Vanoli. Il Derby della Mole è invece fissato per il 10 novembre e il 12 gennaio. La stagione si chiuderà in casa contro la Roma. Siete soddisfatti del calendario del Torino? Rispondete al nostro sondaggio!

