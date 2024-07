Dopo il sorteggio del nuovo calendario per la prossima stagione di Serie A ecco un’analisi sul programma del Torino

Il primo atto ufficiale della stagione 2024/2025 di Serie A è andato in scena nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 luglio. La Lega ha infatti sorteggiato il calendario per il prossimo campionato che vedrà protagonista il Torino di Paolo Vanoli. Un calendario che sin da subito metterà duramente alla prova i granata, visto l’esordio a San Siro contro il Milan, e che presenterà tante insidie sul finale di stagione.

Torino, inizio complicato

Sarà un inizio tutt’altro che semplice quello che vedrà protagonista il Torino a partire dal prossimo 18 agosto. I granata faranno il loro esordio fuori casa contro il Milan di Paulo Fonseca, per poi ospitare l’Atalanta alla seconda giornata davanti al proprio pubblico. Due gare in cui il Toro dovrà dare il massimo per cercare di strappare dei punti e partire con il piede giusto. Poi ci sarà il Venezia, un avversario da non sottovalutare vista la grande motivazione delle neopromosse alle prime giornate nella massima serie.

Tris horror in dieci giorni

A partire dall’unico turno infrasettimanale del campionato, che è in programma contro la Roma il 30 ottobre, il Toro dovrà affrontare una serie di gare da incubo. Prima, appunto, all’Olimpico. Poi all’ombra della Mole arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino e infine per gli uomini di Vanoli ci sarà il derby dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Una trittico da cui i granata dovranno uscire con più punti possibili per dimostrare di competere per le zone medio alte della classifica.

Un finale di stagione non facile

Le ultime cinque giornate saranno piuttosto impegnative per i granata, che dovranno affrontare squadre che potrebbero essere sia in lotta per grandi obbiettivi, sia per mantenere la categoria. Alla 34ª arriverà al Grande Torino l’Udinese, mentre alla 35ª il Toro sarà di scena a Napoli. Alla 36ª i granata ospiteranno il Venezia, per poi dover affrontare un’altra gara difficilissima contro l’Inter. Ultime due gare della stagione contro il Lecce al Via del Mare e contro la Roma in casa.