Conosciamo meglio il brasiliano classe 2001 Welington, di ruolo terzino: ecco la carriera e le sue caratteristiche.

Chiacchierato nell’estate del 2024 e accostato al Torino, Welington Damascena Santos è un terzino brasiliano, nato il 19 febbraio del 2001 e fin da piccolo è cresciuto nella giovanili del San Paolo, fino ad arrivare in prima squadra nella stagione 20/21. Il giocatore ha il contratto in scadenza a dicembre 2024.

Welington: le caratteristiche

Welington ha sempre giocato da terzino: è un mancino naturale che riesce a unire in maniera incredibile ottime qualità offensive, tra dribbling e cross, con qualità difensive importanti, in particolare è molto abile nelle scivolate. Bravo anche nei colpi di testa nonostante una statura non così imponente (175 centimetri). Welington è quindi un giocatore che può fare la differenza negli 1 contro 1 sia in fase offensiva che difensiva.