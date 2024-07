Dalla crescita nelle giovanili alla fascia da capitano in prima squadra: ecco quanto guadagna Alessandro Buongiorno

Alessandro Buongiorno è il vero rappresentate del “torinismo” del Torino. Il classe ’99 è nato a Torino, tifa granata sin da piccolo, è cresciuto nelle giovanili già da bambino, il suo percorso nel club è stato interrotto solamente da due prestiti al Carpi e al Trapani. Ma quanto guadagna il difensore del Torino? Buongiorno ha rinnovato nel luglio del 2023 il proprio contratto con il club, con scadenza 2028. Il nuovo accordo ha previsto per lui un importante aumento di stipendio, fissato intorno ai 900mila euro.

Quanto guadagna Buongiorno?

Questa è solamente la parte fissa, a cui vanno aggiunti dei bonus che potrebbero farlo arrivare sino a una cifra complessiva di 1,2/1,3 milioni di euro. Una quota molto più alta rispetto a quella prevista dai precedenti contratti. Quello del luglio del 2023, infatti, è stato il terzo rinnovo di Buongiorno con la squadra.

I precedenti contratti di Buongiorno

In primis il classe ’99 aveva firmato nel 2020 – quando ancora contava poche presenze in Serie A – fino al 2024, per una cifra intorno ai 200 mila euro. In seguito, nel 2021, è arrivata da parte del club un’ulteriore proposta di prolungamento fino al 2025, che ha comportato un altro aumento di stipendio. Infine, l’ultimo contratto come detto risale al luglio del 2023, quando Buongiorno ha firmato con il Torino fino al 2028.