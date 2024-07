Ecco chi è Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998 che è stato portato in Italia dal Milan nel gennaio del 2023

Il Torino è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Luca Gemello come secondo portiere. Il classe 2000 ha infatti lasciato la squadra a parametro zero, e il ds Vagnati per sostituirlo sta pensando a Devis Vasquez del Milan. Il portiere colombiano è reduce dall’esperienza in prestito all’Ascoli e potrebbe arrivare a vestire la maglia granata. Tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Devis Vasquez

Nato a Barranquilla nel maggio del 1998, Devis Vasquez ha iniziato a giocare a calcio in Colombia già da piccolissimo. Nonostante tutti gli amici sognassero di far gol, il giovane Devis ha sin da subito fatto una scelta in controtendenza, decidendo di indossare i guanti e piazzarsi in porta, e questo ha fatto le sue fortune. Partito dal settore giovanile del Cortuluà, Vasquez è passato poi ai Patriotas e La Equidad, senza però mai giocare. L’esordio tra i professionisti è arrivato grazie al Guaranì, nel momento in cui il portiere ha preso un’altra – importantissima – decisione per la sua carriera, scegliendo di lasciare tutti gli affetti per trasferirsi in Paraguay. Lì è riuscito a emergere tra i pali, attirando su di sé gli occhi di alcune squadre europee tra cui il Milan, che nel gennaio del 2023 ha affondato il colpo acquistandolo per circa 800mila euro.

Le esperienze tra Italia e Inghilterra

Bloccato in primis da Maignan, i primi 6 mesi di Vasquez al Milan sono stati trascorsi tra panchina e Primavera, con l’obiettivo di maturare soprattutto dal punto di vista mentale. All’inizio della scorsa stagione il colombiano è poi passato in prestito allo Sheffield Wednesday, in Serie B inglese, dove ha giocato le prime partite prima di diventare il portiere di riserva. A gennaio i rossoneri lo hanno richiamato girandolo all’Ascoli. Nelle Marche Vasquez è riuscito a emergere con buone prestazioni togliendo il posto da titolare a Viviano, ma nonostante questo non ha potuto evitare la retrocessione dei bianconeri.

Vasquez e il Torino, destini incrociati

Il nome di Vasquez non è sconosciuto o nuovo per il Toro, perché i due si sono già incrociati. In occasione del Torneo di Viareggio del 2017, infatti, il portiere colombiano ha sfidato i granata nella fase a gironi, quando difendeva i pali dell’Inter Palmira. La partita è finita 3-0 per i torelli e, casualità della sorte, in panchina ai tempi c’era anche Alessandro Buongiorno.