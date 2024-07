I granata incassano 47.3 milioni di euro tra il 50% garantito in parti uguali, radicamento sociale e risultati sportivi

Il Torino si trova a metà classifica anche per quanto riguarda la ripartizione dei diritti tv in merito alla stagione di Serie A 2023-2024, appena conclusa. Più precisamente i granata (come riporta La Gazzetta dello Sport) si trovano undicesimi in un calcolo che divide il 50% dei diritti tv in partiti uguali, mentre il resto riguarda le voci radicamento sociale e risultati sportivi. La prima occupa il 22%, di cui il 12,54% riguarda gli spettatori paganti dal vivo, l’8,63% l’audience media delle dirette tv e per l’1,1% il minutaggio dei giovani giocatori (criterio adottato per la prima volta). Mentre per i risultati sportivi racchiudono per l’11, 2% il piazzamento in classifica, per il 2,8% i punti in campionato, il 9,33% in base ai risultati degli ultimi cinque campionati e il 4,67% i risultati storici a partire dalla stagione 1946-1947

Toro, 47.3 milioni dai diritti tv

Prendendo in esame il Torino e partendo dalla base di 26,8 milioni di euro, ovvero il 50% dei diritti tv in parti uguali, i granata avrebbero incassato di radicamento sociale 2,6 milioni di euro per l’audience media, 4,4 milioni per gli spettatori allo stadio e 0,4 milioni per i minuti dedicati ai giovani. Per quanto riguarda invece i risultati sportivi, il Torino ha ottenuto 3,1 milioni per i risultati storici, 3,3 milioni per gli ultimi 5 campionati, 5,2 milioni per la classifica dell’ultimo torneo di Serie A e 1,5 per i punti racimolati nell’arco della stagione. In tutto 47.3 milioni di euro, che collocano il Torino dietro Inter (101), Milan (87,4), Juventus (86,7), Roma (71,4), Napoli (66,9), Lazio (66,8), Atalanta (60,4), Fiorentina (59,4), Bologna (56,2) e Genoa (47,4). I granata hanno incassato più di di Lecce (40,1), Udinese (39), Verona (38,4), Cagliari (37,1), Sassuolo (35,8), Monza (35,3), Empoli (32,9) e Salernitana (31,6).