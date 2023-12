La Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per Paul Pogba: il giocatore era risultato postivo al Dhea ad agosto

Guai in vista per Paul Pogba. La Procura antidoping ha chiesto che il giocatore venga squalificato per ben 4 anni. Il giocatore il 10 agosto 2023, era risultato positivo al Dhea, anche chiamato “ormone della giovinezza”. In quell’occasione c’era la partita Udinese-Juventus, nella quale il francese non era nemmeno sceso in campo. Le controanalisi, fatte ad ottobre, hanno confermato la positività al doping del calciatore. Se questa sarà la squalifica, la sua avventura alla Juventus sarebbe al capolinea.

Una grana dopo l’altra

La Juventus, per riportarlo in bianconero, ha fatto un grande sforzo economico. Lo scorso anno, rinviò l’operazione al ginocchio e saltò praticamente tutta la stagione. Quest’anno invece, è risultato positivo al doping. Il consiglio (di prendere la sostanza) sarebbe arrivato da un medico di Miami, con il giocatore che ne sarebbe stato consapevole.