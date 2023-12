Dopo gli errori in Frosinone-Torino, il designatore arbitrale Rocchi ha deciso di dare uno stop all’arbitro Massimi

Risvolto importante all’indomani di Frosinone-Torino. Al termine della gara, pareggiata per 0-0, Juric si era presentato in conferenza stampa lamentando gli errori arbitrali che hanno influenzato l’andazzo della partita. E il designatore arbitrale Rocchi sembra avergli dato ragione. L’ex arbitro, infatti, ha fermato Massimi, direttore di gara dello Stirpe, che non tornerà in campo prima del 2024. “Fatali” sono state le insicurezze nel secondo giallo non dato a Oyono nei minuti iniziali di gara e il dubbio avuto nel contatto tra Buongiorno e Kaio Jorge, sempre nel primo tempo. Ancora una volta, quindi, il Toro ha avuto la certezza di esser stato penalizzato.