Il Giudice Sportivo ha comunicato tutti gli squalificati della 15ª giornata di Serie A: quarta sanzione per Adrien Tameze

Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato relativo agli squalificati per la prossima giornata di Serie A. Saranno 8 i giocatori che non prenderanno parte al prossimo turno del campionato, in particolare: Fazio (Salernitana), Calabria (Milan), Duda (Verona), Lukaku, Zalewski (Roma), Tressoldi (Sassuolo), Joao Ferreira (Udinese), Gonzalez (Lecce).

Entra invece in diffida Adrien Tameze: per il centrocampista granata è arrivata la quarta sanzione al Benito Stirpe di Frosinone.