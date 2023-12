Si avvicina Frosinone-Torino, partita importante per i granata: il bilancio delle sfide giocate alle 12:30 nell’era Juric

Cancellata con una X nel calendario l’Atalanta, il Toro deve tornare a lavorare sin da subito per preparare la partita contro il Frosinone, in programma al Benito Stirpe domenica alle ore 12:30. Per la prima volta dopo quasi 7 mesi, i granata sono impegnati nel lunch match domenicale, che con Juric ha regalato spesso delle soddisfazioni. Questa volta però non sarà facile dare continuità ai buoni risultati, perché di fronte ci sarà la squadra di Eusebio Di Francesco che, in Coppa Italia, ha già fatto uno scherzetto al Torino, eliminandolo al quarto turno.

Il bilancio delle sfide delle 12:30

Quella contro il Frosinone è solo la prima sfida che il Toro gioca alle 12:30 di domenica nel 2023/2024. Un dato che si pone in assoluta controtendenza con la stagione scorsa, quando i granata occuparono il pranzo domenicale addirittura per 6 volte. Nella prima stagione di Juric in panchina furono due le partite. Contro il Bologna, alla 17ª giornata, nella partita vinta per 2-1 e alla 27ª, quando il Cagliari espugnò il Grande Torino per 1-2.

Nell’annata passata la prima occasione è risalita al 9° turno, quando Toro ed Empoli si sono divisi la posta in palio dopo l’1-1. Dopodiché è arrivata la vittoria di Udine per 1-2, prima della sconfitta di Bologna per 2-1. Nella 17ª giornata il Torino ha pareggiato a Salerno, prima delle due vittorie contro Lecce (0-2) e Verona (0-1). Il bilancio parla quindi di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nell’era Juric, con i granata che non hanno mai fatto né subito più di due gol.

Stagione 2021/2022

Torino-Bologna 2-1

Torino-Cagliari 1-2

Stagione 2022/2023

Torino-Empoli 1-1

Udinese-Torino 1-2

Bologna-Torino 2-1

Salernitana-Torino 1-1

Lecce-Torino 0-2

Verona-Torino 0-1