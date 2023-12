Karol Linetty sarà indisponibile per squalifica nella prossima gara contro il Frosinone: le alternative di Juric

Il Torino prosegue gli allenamenti in vista della complicata trasferta di Frosinone, valida per la 15ª giornata di Serie A. Il morale degli uomini di Juric è alle stelle dopo la grande vittoria contro l’Atalanta, firmata dal ritorno al gol di Duvan Zapata. Ma il tecnico croato dovrà fare i conti con alcune assenze importanti in vista della prossima sfida. Tra queste c’è quella di Karol Linetty, che salterà la trasferta del Benito Stirpe per squalifica. Ecco le possibili soluzioni di Juric per rimediare all’alla mancanza del polacco.

Ricci, Tameze, Vlasic: le possibili soluzioni di Juric

Il mese di ottobre ha rappresentato un crocevia importante per la stagione di Karol Linetty. Il polacco, dopo il Derby perso contro la Juventus, le ha giocate praticamente tutte. L’ex Sampdoria si è guadagnato un posto fisso in mediana giorno dopo giorno, garantendo a Juric affidabilità e tanta corsa. Ma contro il Frosinone sarà assente per squalifica e l’allenatore dovrà correre ai ripari. Tra le possibili soluzioni c’è il nome di Ricci: l’ex Empoli, smaltito l’infortunio, è infatti tornato in campo contro l’Atalanta e ora sembra pronto a tornare a giocare dal primo minuto. Potrebbe essere dunque il numero 28 la soluzione più gettonata a centrocampo per sopperire all’assenza del classe ’95.

Chi invece è certo di una una maglia da titolare resta Ilic, vista la crescita di cui è stato protagonista nelle ultime gare. Lasciar fuori Tameze sarebbe una scelta coraggiosa, ma l’ottimo momento di Nikola Vlasic potrebbe seriamente indurre Juric a concedere al camerunense un turno di riposo. A meno che il croato non decida di adattarlo in difesa, ma è poco probabile. Un’ultima soluzione sarebbe quella di un ritorno al vecchio schema, con un trequartista dietro le due punte. In quel caso ci sarebbe spazio per tutti e Vlasic agirebbe a supporto di Sanabria e Zapata.