Domenica in occasione di Frosinone-Torino i dirigenti dei due club potranno parlare di Seck: l’ex Spal è seguito dai ciociari

Il mese di gennaio si sta avvicinando a passo sempre più spedito e dunque, in vista della prossima sessione di calciomercato invernale, è normale che diversi nomi inizino a girare, con diversi giocatori che vengono accostati a delle squadre. Tra le trattative che a gennaio potrebbero prendere piede c’è quella che porterebbe Demba Seck al Frosinone, proprio il prossimo avversario dei granata. Quindi è facile ipotizzare che nella giornata di domenica la dirigenza dei gialloblù e quella del Toro possano trovare un momento per parlare dell’attaccante ex Spal che piace da diverso tempo ai ciociari. Infatti il Frosinone già in estate aveva provato a portare Seck in gialloblù, ma sia il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sia Ivan Juric avevano bloccato sul nascere la trattativa. A gennaio lo scenario potrebbe cambiare.

Per Seck fino a qui pochissimo spazio in campo

Il numero 23 del Toro fin qui ha raccolto 7 presenze di cui 6 in Serie A e 1 in Coppa Italia, dunque davvero pochissimo spazio. E quelle poche volte che Seck è sceso in campo oltre a non essere mai riuscito a trovare la via del gol non è neanche mai stato in grado di risultare decisivo. Proprio queste motivazioni potrebbero spingere il club granata a vendere Seck nella prossima sessione di calciomercato invernale. Oltre al Frosinone potrebbero farsi avanti anche altri club per Seck, ma quello che è certo è che il Frosinone rimane in prima linea.

Diversi tifosi del Toro vogliono che Seck venga venduto

A gennaio si vedrà cosa succederà. Intanto nelle scorse settimane diversi tifosi del Toro sui social hanno manifestato la volontà che il senegalese classe 2001 venga ceduto, dopo le accuse di revenge porn che lo hanno colpito. Poi il numero 23 granata aveva rotto il silenzio attraverso una storia Instagram nella quale aveva risposto a queste accuse che stavano crescendo e diventando sempre più rumorose. Seck comunque cercherà di tornare il vero Seck il prima possibile con l’intento di riguadagnarsi un posto in campo e dimostrare alla società granata di meritare la permanenza all’ombra della Mole.